अरमान मलिक ने 'मंगल रंग' की आलोचना का किया बचाव, जानिए क्या बोले

आगामी फिल्म 'रामायण' के कन्नड़ संस्करण 'मंगला संगम' को सूफी कव्वाली शैली में होने के कारण कुछ श्रोताओं की आलोचना झेलनी पड़ी थी।

उनका तर्क था कि यह एक हिंदू महाकाव्य के साथ मेल नहीं खाता, लेकिन गायक अरमान मलिक ने अपने इस गाने का बचाव करते हुए साफ किया कि यह गीत सिर्फ भक्ति और प्रेम को व्यक्त करने के इरादे से बनाया गया है।

उन्होंने कहा, "श्रोता संगीत को कैसे समझते हैं, यह हमेशा व्यक्तिपरक होता है और यही कला की असली प्रकृति है।"