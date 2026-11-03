अरमान मलिक ने 'मंगल रंग' की आलोचना का किया बचाव, जानिए क्या बोले
आगामी फिल्म 'रामायण' के कन्नड़ संस्करण 'मंगला संगम' को सूफी कव्वाली शैली में होने के कारण कुछ श्रोताओं की आलोचना झेलनी पड़ी थी।
उनका तर्क था कि यह एक हिंदू महाकाव्य के साथ मेल नहीं खाता, लेकिन गायक अरमान मलिक ने अपने इस गाने का बचाव करते हुए साफ किया कि यह गीत सिर्फ भक्ति और प्रेम को व्यक्त करने के इरादे से बनाया गया है।
उन्होंने कहा, "श्रोता संगीत को कैसे समझते हैं, यह हमेशा व्यक्तिपरक होता है और यही कला की असली प्रकृति है।"
'रामायण' ने 100 करोड़ की एडवांस बुकिंग का आंकड़ा पार किया
भगवान राम और सीता के विवाह पर आधारित गीत 'मंगल रंग' की तुलना एआर रहमान के 'कुन फया कुन' से की जा रही है।
इस फिल्म में रणबीर कपूर और साईं पल्लवी मुख्य भूमिकाओं में हैं, जिसका संगीत एआर रहमान और हंस जिमर ने दिया है।
अरमान मलिक के लिए, इस प्रोजेक्ट में गाना उनके करियर का एक खास पड़ाव है। 'रामायण' दुनिया भर में 5 नवंबर, 2026 को रिलीज होगी।
रिलीज से पहले ही इसने 100 करोड़ से ज्यादा के प्री-सेल करके खूब हलचल मचा दी है।