बार्सिलोना और लद्दाख की टीमों ने मिलकर 'द ड्रैगन लेटर' को निर्मित किया है। इसे 99वें एकेडमी अवार्ड्स में 'लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म' कैटेगरी के लिए भेजा गया है।

यह गुनीत का 5वां ऑस्कर कैंपेन है, जो अनोखी कहानियों के प्रति उनके जुनून को दिखाता है।

इस बारे में उन्होंने कहा, "यह वाकई खास बात है कि एक फिल्ममेकर, जिसने अपनी कहानियां कहने के लिए इतनी चुनौतियों का सामना किया, उसने इतनी गरमाहट, सहानुभूति और इंसानियत से भरी फिल्म बनाई है। हमें स्टैनजिन और उनके इस खूबसूरत सपने को दुनिया भर के दर्शकों तक पहुंचाने में मदद करते हुए गर्व महसूस हो रहा है।"