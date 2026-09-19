थलापति विजय के बेटे जेसन संजय की फिल्म 'सिग्मा' का ट्रेलर रिलीज, 500 करोड़ का सट्टा, ड्रग्स और बदला

सुपरस्टार विजय के बेटे जेसन संजय ने एक्टिंग के बजाय निर्देशन को अपना करियर चुना। उन्होंने निर्देशक अल्फोंस पुथ्रेन के साथ एक्टिंग का एक प्रस्ताव भी ठुकरा दिया था। अब उनकी पहली फिल्म ‘सिग्मा’ रिलीज होने वाली है। खास बात ये है कि विजय की चर्चित फिल्म ‘थिरुपाची’ भी 1 अक्टूबर को दोबारा सिनेमाघरों में रिलीज होगी। ऐसे में 2 अक्टूबर को रिलीज हो रही ‘सिग्मा’ और ‘थिरुपाची’ की रिलीज के बीच दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा।