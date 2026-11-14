सिद्धू मूसेवाला के माता-पिता का आरोप

सिद्धू मूसेवाला के माता-पिता ने म्यूजिक लेबल पर लगाया आरोप, दी कानूनी कार्रवाई की चेतावनी

लेखन सयाली 10:30 am Nov 14, 202610:30 am

क्या है खबर?

दिवंगत गायक सिद्धू मूसेवाला के नए गाने 'फैंटम' के रिलीज होते ही विवाद खड़ा हो गया। इस गाने ने 'सागा म्यूजिक लेबल' को मुसीबत में डाल दिया है। सिद्धू के माता-पिता, बलकौर सिंह और चरण कौर ने लेबल पर उनकी सहमति के बिना गाना रिलीज करने का आरोप लगाया है। सागा म्यूजिक ने गायक के माता-पिता के विरोध के बावजूद भी गाने को रिलीज कर दिया। इस पर नाराज होकर उन्होंने लेबल को कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है।