सिद्धू मूसेवाला के होलोग्राम टूर पर आया अपडेट

टोरंटो से शुरू होगा सिद्धू मूसेवाला का होलोग्राम टूर, मंच पर होगी गायक की वापसी

लेखन ज्योति सिंह 02:19 pm Aug 25, 202602:19 pm

क्या है खबर?

दिवंगत पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला भले जीवित हों, लेकिन फैंस को उन्हें मंच पर देखने का मौका मिलेगा। आयोजकों ने गायक के होलोग्राम टूर का ऐलान किया था, जिसकी शुरुआत कनाडा के टोरंटो से होगी। इस कॉन्सर्ट को 'साइंड टू गॉड वर्ल्ड टूर' नाम दिया गया है। बताया जा रहा है कि टूर के उद्घाटन के अवसर पर गायक अपने होलोग्राम के जरिए मंच पर वापसी करेंगे। इसमें उनके मूल गायन को 3D विजुअल्स के साथ प्रस्तुत किया जाएगा।