सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में आरोपी पवन बिश्नोई और जगतार सिंह को मिली जमानत

BREAKING | Supreme Court grants bail to Pawan Bishnoi and Jagtar Singh, accused in the Sidhu Moosewala murder case. Bench: Justices Vikram Nath and Sandeep Mehta pic.twitter.com/gdLHTGMGpM

रिहाई

सुनवाई जारी रहने तक मिल सकती है रिहाई

कोर्ट के आदेशानुसार, हाई-प्रोफाइल हत्या मामले की सुनवाई जारी रहने तक दोनों आरोपियों पवन और जगतार को हिरासत से रिहा किया जा सकता है। मामला 29 मई, 2022 में पंजाब के मानसा जिले से जुड़ा है, जब गायक मूसेवाला को गोलियों से छलनी करते हुए मौत के घाट उतार दिया गया था। इस घातक हमले ने उस वक्त संगीत जगत समेत पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। इसके बाद पंजाब पुलिस ने मामले की जांच शुरू की थी।