'द वन' से सिनेमा में लौटे ये 2 सितारे

'द वन' से सालों बाद सिनेमा में लौटे टीवी के 2 दिग्गज, किरदारों से मचाएंगे तहलका

लेखन ज्योति सिंह 01:55 pm Sep 25, 202601:55 pm

क्या है खबर?

सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया की लोक-पौराणिक थ्रिलर फिल्म 'द वन' सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। एक तरफ फिल्म में दिखाई लोककथा और विजुअल्स की चर्चा हो रही है, दूसरी ओर फिल्म के जरिए टीवी के 2 दिग्गजों ने बड़े पर्दे पर धमाकेदार वापसी की है। ट्रेलर में उनकी झलक ने पहले ही खूब चर्चा बटोरी थी और अब वह अपने किरदारों से तहलका मचाने आ गए है। यह कोई और नहीं, बल्कि श्वेता तिवारी और अनूप सोनी हैं।