सिद्धार्थ मल्होत्रा-तमन्ना भाटिया की 'द वन' ने बॉक्स ऑफिस पर मचाया गर्दा, 3 दिन में कमाए इतने करोड़

पहले दिन फिल्म ने 8 करोड़ कमाए थे और दूसरे दिन 11 करोड़ की कमाई हुई। इस तरह, घरेलू बॉक्स ऑफिस पर फिल्म की कमाई 19 करोड़ हो गई थी, जो इसके सबसे ज्यादा कमाई वाले दिन से ठीक पहले का आंकड़ा था।

विदेशों से फिल्म को 3.5 करोड़ की कमाई हुई है। इसे मिलाकर, दुनिया भर में फिल्म का कुल कलेक्शन अब तक शानदार 43.15 करोड़ तक पहुंच गया है।

मुख्य कलाकारों के साथ अनुप सोनी और सुनील ग्रोवर भी सहायक भूमिकाओं में नजर आए हैं।