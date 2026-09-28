सिद्धार्थ मल्होत्रा-तमन्ना भाटिया की 'द वन' ने बॉक्स ऑफिस पर मचाया गर्दा, 3 दिन में कमाए इतने करोड़
मनोरंजन
सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया अभिनीत फिल्म 'द वन- फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट' ने बॉक्स ऑफिस पर दमदार शुरुआत की है।
3 दिनों में इस फिल्म ने भारत में 33.25 करोड़ का कारोबार किया है। तीसरे दिन इसकी कमाई में अच्छी उछाल देखी गई, जबकि इसे नई रिलीज 'द पैराडाइज' और अपनी रिलीज के 7वें हफ्ते में चल रही 'हनुमान अंश' जैसी फिल्मों से कड़ी टक्कर मिल रही थी।
फिल्म ने दुनियाभर में की इतनी कमाई
पहले दिन फिल्म ने 8 करोड़ कमाए थे और दूसरे दिन 11 करोड़ की कमाई हुई। इस तरह, घरेलू बॉक्स ऑफिस पर फिल्म की कमाई 19 करोड़ हो गई थी, जो इसके सबसे ज्यादा कमाई वाले दिन से ठीक पहले का आंकड़ा था।
विदेशों से फिल्म को 3.5 करोड़ की कमाई हुई है। इसे मिलाकर, दुनिया भर में फिल्म का कुल कलेक्शन अब तक शानदार 43.15 करोड़ तक पहुंच गया है।
मुख्य कलाकारों के साथ अनुप सोनी और सुनील ग्रोवर भी सहायक भूमिकाओं में नजर आए हैं।