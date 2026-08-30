बिहार के 'वन देवी मंदिर' का सच, सदियों पुराने रहस्य से पर्दा उठाएगी सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म'द वन'

सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया जल्द ही आगामी फिल्म 'द वन' में पहली बार एक साथ मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। यह फिल्म बिहार के पटना के पास स्थित एक रहस्यमयी 'वन देवी मंदिर' की प्रचलित लोककथाओं से प्रेरित है। इसकी कहानी सदियों पुरानी उन मान्यताओं और अंधविश्वासों के इर्द-गिर्द बुनी गई है, जिनमें सूर्यास्त के बाद जंगलों में जाना मना माना जाता था। अरुणभ कुमार द्वारा लिखित और 'पंचायत' फेम दीपक कुमार मिश्रा के निर्देशन में बन रही इस थ्रिलर फिल्म में दर्शकों को पुराने रहस्य और अनसुलझी घटनाओं का तगड़ा रोमांच देखने को मिलेगा।