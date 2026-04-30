सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी एक साथ कर सकते हैं वापसी

'शेरशाह' के बाद सिद्धार्थ और कियारा की पर्दे पर होगी वापसी? तस्वीर ने खींचा ध्यान

लेखन ज्योति सिंह 01:22 pm Apr 30, 202601:22 pm

क्या है खबर?

सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी अब एक बेटी के माता-पिता बन चुके हैं। हालांकि उनकी प्रेम कहानी की शुरुआत फिल्म 'शेरशाह' (2021) के सेट पर हुई थी और दोनों की जोड़ी को फैंस ने खूब पसंद किया था। लगता है कि यह जोड़ा एक बार फिर फिल्मी पर्दे पर साथ आने की तैयारी कर रहा है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि अभिनेता की ताजा इंस्टाग्राम पोस्ट देखकर लोगों ने अंदाजा लगाना शुरू कर दिया है।