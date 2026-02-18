सिद्धार्थ मल्होत्रा पिता के निधन से टूटे, प्रियंका चोपड़ा समेत इन सितारों ने दी हिम्मत

बॉलीवुड अभिनेता सिद्धार्थ मल्होत्रा के पिता का निधन हो गया है, जिससे अभिनेता और उनका पूरा परिवार गहरे दुख में है। इस खबर के बाद से पूरी फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर है। प्रियंका चोपड़ा , आलिया भट्ट और कई अन्य बड़े सितारों ने सोशल मीडिया के जरिए सिद्धार्थ को सांत्वना दी है और उनके पिता को श्रद्धांजलि अर्पित की है। मुश्किल की इस घड़ी में लगातार कई सितारे सिद्धार्थ के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं।

याद पिता को खोकर भावुक हुए सिद्धार्थ सिद्धार्थ ने सोशल मीडिया पर पिता की तस्वीरें साझा कर लिखा, 'वो ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और उच्च संस्कारों वाले व्यक्ति थे। वो अपने मूल्यों पर हमेशा अडिग रहे। उनमें बिना कठोरता के अनुशासन था और बिना अहंकार के शक्ति। जब जीवन ने उनकी कठिन परीक्षा ली, तब भी उन्होंने सकारात्मकता बनाए रखी। मर्चेंट नेवी कैप्टन के रूप में समुद्र पर राज करने से लेकर बीमारी का बहादुरी से सामना करने तक, उन्होंने कभी समझौता नहीं किया। ना ही अपनी गरिमा खोई।।'

दुखद आपकी कमी कभी पूरी नहीं होगी पापा- सिद्धार्थ सिद्धार्थ ने आगे लिखा, 'जब स्ट्रोक (लकवा) के कारण पापा व्हीलचेयर तक सीमित हो गए, तब भी उनका आत्मबल अडिग रहा। पापा, आपकी सत्यनिष्ठा ही मेरी विरासत है। आपकी शक्ति हर दिन मेरा मार्गदर्शन करती है। आपकी सकारात्मकता हमें एक सूत्र में बांधे हुए है। आप अपनी नींद में शांति से हमें छोड़कर चले गए, लेकिन आपके जाने से जो खालीपन आया है, उसे भरा नहीं जा सकता। मैं आज जो भी हूं आपकी वजह से हूं। लव यू डैड।'

श्रद्धांजलि बॉलीवुड की तमाम बड़ी हस्तियों ने जताया दुख सिद्धार्थ के इस भावुक पोस्ट पर प्रियंका चोपड़ा ने लिखा, 'सुनकर बहुत बुरा लगा सिड। मेरी संवेदनाएं तुम्हारे साथ हैं।' आलिया भट्ट और करण जौहर ने दिल वाला इमोजी पोस्ट कर अपना दुख साझा किया। राजकुमार राव ने लिखा, 'मेरे भाई, इस दुख की घड़ी में तुम्हारे साथ हूं।' भूमि पेडनेकर लिखती हैं, सिड मेरी संवेदनाएं तुम्हारे साथ हैं। तुम्हें ढेर सारा प्यार और प्रार्थनाएं भेज रही हूं।' जेनेलिया डिसूजा ने लिखा, 'हमारा सारा प्यार तुम्हारे साथ है।'