सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म 'वन' के लिए करना होगा इंतजार, जानिए क्या है वजह

लेखन ज्योति सिंह 10:27 am Jan 16, 202610:27 am

क्या है खबर?

बॉलीवुड अभिनेता सिद्धार्थ मल्होत्रा को पिछली फिल्म 'परम सुंदरी' के लिए लोगों की खूब तारीफें मिली थीं। अब वह अपनी आगामी फिल्म 'वन- फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट' के लिए मेहनत कर रहे हैं जिसकी रिलीज का इंतजार बेसब्री से किया जा रहा है। फिल्म को मई, 2026 में रिलीज किया जाना है, लेकिन अब लगता है कि इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। खबरों के मुताबिक, निर्माता 'वन- फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट' की रिलीज को आगे बढ़ा सकते हैं।