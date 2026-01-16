सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म 'वन' के लिए करना होगा इंतजार, जानिए क्या है वजह
क्या है खबर?
बॉलीवुड अभिनेता सिद्धार्थ मल्होत्रा को पिछली फिल्म 'परम सुंदरी' के लिए लोगों की खूब तारीफें मिली थीं। अब वह अपनी आगामी फिल्म 'वन- फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट' के लिए मेहनत कर रहे हैं जिसकी रिलीज का इंतजार बेसब्री से किया जा रहा है। फिल्म को मई, 2026 में रिलीज किया जाना है, लेकिन अब लगता है कि इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। खबरों के मुताबिक, निर्माता 'वन- फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट' की रिलीज को आगे बढ़ा सकते हैं।
वजह
जानिए 'वन- फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट' की रिलीज आगे बढ़ाने की वजह
न्यूज 18 ने सूत्र के हवाले से बताया कि सिद्धार्थ अभिनीत 'वन' की रिलीज तारीख 15 मई तय थी, लेकिन अब इसे आगे खिसकाया जा रहा है। दरअसल, अक्षय कुमार की 'भूत बंगला' को 3 अप्रैल की बजाय, 15 मई को सिनेमाघरों में उतारा जाएगा। चूकि दोनों ही फिल्मों की निर्माता एकता कपूर हैं। इसलिए दोनों को एक ही दिन रिलीज करना व्यावहारिक नहीं होगा। उम्मीद है कि 'वन' के पोस्टर के साथ नई रिलीज तारीख का ऐलान हो जाएगा।
फिल्म
'वन- फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट' की कहानी और कलाकार
दीपक मिश्रा और अरुणाभ कुमार द्वारा निर्देशित फिल्म 'वन' में, सिद्धार्थ के साथ तमन्ना भाटिया मुख्य किरदार में हैं। फिल्म की कहानी प्राचीन जंगल की पृष्ठभूमि पर आधारित है जिसमें रोमांच और थ्रिल दोनों का तड़का लगा है। रिपोर्ट के मुताबिक, प्रामाणिकता और गहराई सुनिश्चित करने के लिए इसकी शूटिंग असली जंगलों में की जा रही है। निर्माता पहला पोस्टश्र 16 जनवरी को, सिद्धार्थ के जन्मदिन के खास मौके पर जारी कर सकते हैं।