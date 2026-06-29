सिद्धार्थ रॉय कपूर ने संभाली नई जिम्मेदारी, प्रिंसिपल एडवाइजर के तौर पर सिनेनाउ से जुड़े
एंटरटेनमेंट बिजनेस से एक बड़ी खबर सामने आई है। भारतीय मीडिया के जाने-माने नाम सिद्धार्थ रॉय कपूर अब सिनेनाउ की फाउंडिंग टीम के प्रिंसिपल एडवाइजर बन गए हैं।
सिनेनाउ, फिल्म इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी (IP) में 1,350 करोड़ रुपये का भारी निवेश कर एक नई दिशा में आगे बढ़ रही है, और इस सफर में सिद्धार्थ कंपनी को मार्गदर्शन देंगे।
इस चीज में अहम भूमिका निभाएंगे सिद्धार्थ
सिद्धार्थ सिनेनाउ की रणनीति तैयार करने में अहम भूमिका निभाएंगे। इसमें बेहतर कंटेंट प्लान बनाने और इंडस्ट्री में मजबूत साझेदारियां स्थापित करने पर जोर दिया जाएगा।
उनका लक्ष्य भारत में फिल्म IP को निवेश का एक भरोसेमंद विकल्प बनाना है। सिनेनाउ के चेयरमैन रोहित डालमिया ने बताया कि दर्शकों के व्यवहार और इंडस्ट्री के लगातार बदलते स्वरूप की सिद्धार्थ की गहरी समझ सिनेनाउ के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होगी।
उन्होंने कहा कि सिनेनाउ का मकसद क्रिएटर्स, निर्माताओं और निवेशकों को सशक्त करके इंडस्ट्री को नई ऊंचाइयों पर ले जाना है।