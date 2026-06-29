सिद्धार्थ रॉय कपूर ने संभाली नई जिम्मेदारी, प्रिंसिपल एडवाइजर के तौर पर सिनेनाउ से जुड़े

इस चीज में अहम भूमिका निभाएंगे सिद्धार्थ

सिद्धार्थ सिनेनाउ की रणनीति तैयार करने में अहम भूमिका निभाएंगे। इसमें बेहतर कंटेंट प्लान बनाने और इंडस्ट्री में मजबूत साझेदारियां स्थापित करने पर जोर दिया जाएगा।

उनका लक्ष्य भारत में फिल्म IP को निवेश का एक भरोसेमंद विकल्प बनाना है। सिनेनाउ के चेयरमैन रोहित डालमिया ने बताया कि दर्शकों के व्यवहार और इंडस्ट्री के लगातार बदलते स्वरूप की सिद्धार्थ की गहरी समझ सिनेनाउ के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होगी।

उन्होंने कहा कि सिनेनाउ का मकसद क्रिएटर्स, निर्माताओं और निवेशकों को सशक्त करके इंडस्ट्री को नई ऊंचाइयों पर ले जाना है।