'किंग' पर कुछ खास मिलने की फैंस को उम्मीद

शाहरुख खान के जन्मदिन पर 'किंग' का खास तोहफा? निर्देशक की पोस्ट ने बढ़ाई हलचल

लेखन ज्योति सिंह 11:58 am Oct 30, 202611:58 am

क्या है खबर?

शाहरुख खान के 61वें जन्मदिन का उनके चाहने वाले बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। 2 नवंबर को अभिनेता अपने इस खास दिन को मनाएंगे और फैंस उनकी बहुप्रतीक्षित फिल्म 'किंग' पर कुछ बड़ा अपडेट आने का इंतजार कर रहे हैं। इस बीच, फिल्म के निर्देशक सिद्धार्थ आनंद की रहस्यमयी सोशल मीडिया पोस्ट ने लोगों की हलचल को और हवा दे दी है। अंदाजा लग रहा है कि शाहरुख के जन्मदिन पर कुछ बड़ा सामने आ सकता है।