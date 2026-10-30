शाहरुख खान के जन्मदिन पर 'किंग' का खास तोहफा? निर्देशक की पोस्ट ने बढ़ाई हलचल

शाहरुख खान के जन्मदिन पर 'किंग' का खास तोहफा? निर्देशक की पोस्ट ने बढ़ाई हलचल
क्या है खबर?
शाहरुख खान के 61वें जन्मदिन का उनके चाहने वाले बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। 2 नवंबर को अभिनेता अपने इस खास दिन को मनाएंगे और फैंस उनकी बहुप्रतीक्षित फिल्म 'किंग' पर कुछ बड़ा अपडेट आने का इंतजार कर रहे हैं। इस बीच, फिल्म के निर्देशक सिद्धार्थ आनंद की रहस्यमयी सोशल मीडिया पोस्ट ने लोगों की हलचल को और हवा दे दी है। अंदाजा लग रहा है कि शाहरुख के जन्मदिन पर कुछ बड़ा सामने आ सकता है।
संकेत
शाहरुख के जन्मदिन पर 'किंग' का अपडेट?
गुरुवार को, सिद्धार्थ ने अपने एक्स हैंडल (पूर्व में ट्विटर) पर पहला पोस्ट साझा करते हुए "इट्स" लिखा। फिर दूसरी पोस्ट में उन्होंने "टाइम फॉर द वर्ल्ड" लिखकर साझा किया।
ये पोस्ट सोशल मीडिया पर 'किंग' का एक नया पोस्टर आने के कुछ दिनों बाद आए हैं, जिससे पुष्टि हो गई कि फिल्म क्रिसमस पर अपने तय समय में रिलीज होगी।
हालांकि, सिद्धार्थ ने यह नहीं बताया कि उनकी पोस्ट का फिल्म से कोई लेना-देना है या फिर नहीं।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए पोस्ट
It’s— Siddharth Anand (@justSidAnand) October 29, 2026
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए दूसरा पोस्ट
Time For The World— Siddharth Anand (@justSidAnand) October 29, 2026
उत्साह
सिद्धार्थ ने शाहरुख के फैंस को उत्साहित कर दिया
पोस्ट लाइव होते ही, एक यूजर ने प्रतिक्रिया देते हुए लिखा, 'लगता है कुछ होने वाला है।'
एक अन्य यूजर ने लिखा, 'अब दुनिया को यह जानने का समय आ गया है कि भारतीय सिनेमा का किंग कौन है।'
निर्माताओं ने कुछ दिन पहले फिल्म से शाहरुख का एक नया इंटेंस और ड्रामैटिक लुक साझा किया था। साथ में बताया कि फिल्म 24 दिसंबर को आ रही है।
इसमें सुहाना खान, दीपिका पादुकोण, अभिषेक बच्चन और रानी मुखर्जी भी हैं।