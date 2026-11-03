सिद्धांत चतुर्वेदी ने 'बोलो बोलो बोलो' का UK शेड्यूल पूरा किया, जानें कब रिलीज होगी फिल्म

'बोलो बोलो बोलो' फिल्म 2027 में सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। इस दौरान, सिद्धांत चतुर्वेदी के पास कई प्रोजेक्ट्स की लंबी लाइन है।

वह वामिका गब्बी और जया बच्चन के साथ 'दिल का दरवाजा खोल ना डार्लिंग' में काम कर रहे हैं, तो वहीं अभिषेक चौबे की क्राइम सीरीज 'काला' में भी अहम भूमिका निभा रहे हैं।

इसके अलावा, तमन्ना भाटिया के साथ वे बायोपिक 'वी शांताराम' में भी दिखेंगे। 'गली बॉय' के दिनों से लेकर अब तक, सिद्धांत ने हमेशा नई कहानियों और अलग-अलग जॉनर को खोजने में अपनी दिलचस्पी दिखाई है।