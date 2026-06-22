AMMA में आया भूचाल, नेतृत्व को लेकर मचे घमासान के बीच कई बड़े कलाकारों ने दिया इस्तीफा
AMMA में बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। अभिनेत्री मल्लिका सुकुमारन और लक्ष्मीप्रिया ने भी इस्तीफा दे दिया है। ये दोनों पहले कार्यकारी समिति में उपाध्यक्ष थीं।
श्वेता मेनन ने 21 जून को इस्तीफा दिया था और उनके बाद इन दोनों ने भी इस्तीफा दे दिया। उससे पहले उसी दिन, कोच्चि में एक आम बैठक के दौरान अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के बाद, कार्यकारी समिति के सभी 17 सदस्यों ने भी इस्तीफा दे दिया था।
इससे साफ जाहिर होता है कि इस संगठन में नेतृत्व को लेकर गंभीर समस्याएं बनी हुई हैं।
लक्ष्मीप्रिया ने दिया आरोपों का जवाब
मल्लिका ने फेसबुक पर लिखा कि उनका इस्तीफा सच्चाई और न्याय के लिए था। उन्होंने श्वेता का समर्थन करते हुए यह बात कही।
लक्ष्मीप्रिया, जो कार्यकारी समिति में उपाध्यक्ष थीं, उन्होंने बताया कि कुछ सदस्य पहले से ही किसी खास एजेंडे के साथ बैठक में आए थे।
उन पर आरोप लगाए गए थे कि वे सही वित्तीय रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं कर पाईं। लक्ष्मीप्रिया ने इन आरोपों को खारिज करते हुए समझाया कि पिछली कमेटी ने खातों को अंतिम रूप ही नहीं दिया था, जिसकी वजह से पूरी रिपोर्ट पेश करना संभव नहीं हो पाया।
संगठन पर अंदरूनी विवादों को ठीक से न संभाल पाने और कामकाज को सुचारु रूप से न चला पाने के आरोप काफी समय से लगते रहे हैं।