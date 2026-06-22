AMMA में आया भूचाल, नेतृत्व को लेकर मचे घमासान के बीच कई बड़े कलाकारों ने दिया इस्तीफा

लक्ष्मीप्रिया ने दिया आरोपों का जवाब

मल्लिका ने फेसबुक पर लिखा कि उनका इस्तीफा सच्चाई और न्याय के लिए था। उन्होंने श्वेता का समर्थन करते हुए यह बात कही।

लक्ष्मीप्रिया, जो कार्यकारी समिति में उपाध्यक्ष थीं, उन्होंने बताया कि कुछ सदस्य पहले से ही किसी खास एजेंडे के साथ बैठक में आए थे।

उन पर आरोप लगाए गए थे कि वे सही वित्तीय रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं कर पाईं। लक्ष्मीप्रिया ने इन आरोपों को खारिज करते हुए समझाया कि पिछली कमेटी ने खातों को अंतिम रूप ही नहीं दिया था, जिसकी वजह से पूरी रिपोर्ट पेश करना संभव नहीं हो पाया।

संगठन पर अंदरूनी विवादों को ठीक से न संभाल पाने और कामकाज को सुचारु रूप से न चला पाने के आरोप काफी समय से लगते रहे हैं।