'मिर्जापुर द मूवी' पर गोलू गुप्ता उर्फ श्वेता त्रिपाठी का बड़ा बयान, जानिए क्या बोलीं?

श्वेता कहती हैं कि वह फिल्म पर सबकी प्रतिक्रिया जानने के लिए काफी उत्सुक हैं। उनके लिए रिलीज का दिन ठीक वैसा ही है जैसे परीक्षा के नतीजों का इंतजार करना।

इस फिल्म का निर्देशन गुरमीत सिंह ने किया है और इसकी कहानी पुनीत कृष्णा ने लिखी है। इसमें अली फजल, पंकज त्रिपाठी, दिव्येंदु और रवि किशन जैसे कलाकार हैं।

साथ ही, जितेंद्र कुमार को बबलू पंडित की भूमिका में पेश किया जा रहा है, जो किरदार पहले विक्रांत मैसी ने निभाया था। यह फिल्म हिंदी और तेलुगु दोनों भाषाओं में रिलीज की जाएगी।