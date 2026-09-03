'मिर्जापुर द मूवी' पर गोलू गुप्ता उर्फ श्वेता त्रिपाठी का बड़ा बयान, जानिए क्या बोलीं?
अभिनेत्री श्वेता त्रिपाठी ने बताया कि 'मिर्जापुर द मूवी' एक बिलकुल नई कहानी लेकर आ रही है। श्वेता, जो सीरीज में गोलू गुप्ता की भूमिका निभाती हैं, चाहती हैं कि फैंस यह जान लें कि 'मिर्जापुर द मूवी' पहले सीजन की कॉपी नहीं है।
वह अपनी बात कुछ इस तरह कहती हैं, 'थाली वही है, मसाले नए हैं।' यह फिल्म पहले के समय की कहानी बताती है, जिसमें दिखाया जाएगा कि श्वेता और पंडित परिवार के बीच दुश्मनी कैसे शुरू हुई थी।
फिल्म 4 सितंबर, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।
बबलू के किरदार में विक्रांत की जगह लेंगे जितेंद्र
श्वेता कहती हैं कि वह फिल्म पर सबकी प्रतिक्रिया जानने के लिए काफी उत्सुक हैं। उनके लिए रिलीज का दिन ठीक वैसा ही है जैसे परीक्षा के नतीजों का इंतजार करना।
इस फिल्म का निर्देशन गुरमीत सिंह ने किया है और इसकी कहानी पुनीत कृष्णा ने लिखी है। इसमें अली फजल, पंकज त्रिपाठी, दिव्येंदु और रवि किशन जैसे कलाकार हैं।
साथ ही, जितेंद्र कुमार को बबलू पंडित की भूमिका में पेश किया जा रहा है, जो किरदार पहले विक्रांत मैसी ने निभाया था। यह फिल्म हिंदी और तेलुगु दोनों भाषाओं में रिलीज की जाएगी।