श्वेता त्रिपाठी का लखनऊ प्रेम (तस्वीर: दानिश सैयद)

'मिर्जापुर' की श्वेता त्रिपाठी बोलीं- उत्तर प्रदेश की बेटी हूं, लखनऊ मुझे खुद बुला लेता है

लेखन सयाली 06:22 pm Oct 25, 202606:22 pm

क्या है खबर?

अभिनेत्री श्वेता त्रिपाठी वैसे तो दिल्ली में पैदा हुईं। हालांकि, वो अपने आपको उत्तर प्रदेश की बेटी मानती हैं और लखनऊ से खास जुड़ाव रखती हैं। उनकी मां लखनऊ से हैं और पिता हरदोई के एक गांव से, जिसके चलते उनका इस राज्य से खास नाता रहा है। अपनी हालिया लखनऊ यात्रा पर श्वेता ने कहा, "मैंने बहुत यात्रा की है, लेकिन मैं हूं तो उत्तर प्रदेश की बेटी। पेशेवर तौर पर भी, लखनऊ मुझे बुला ही लेता है।"