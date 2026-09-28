'मिर्जापुर 4' को लेकर आया अपडेट, श्वेता त्रिपाठी ने फैंस को दी बड़ी खुशखबरी

श्वेता ने बताया कि पिछले 9 सालों से गोलू का किरदार निभाते हुए उन्हें शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से बहुत विकास करने का मौका मिला।

उन्होंने कहा, "अगर एक लड़की बंदूक उठा रही है, तो शारीरिक और मानसिक सेहत की बहुत जरूरत होती है।"

'मिर्जापुर: द फिल्म' के साथ बॉक्स-ऑफिस पर हालिया सफलता पाने के बाद अब वह प्रोडक्शन के क्षेत्र में भी कदम रख रही हैं। उनका एक नया प्रोजेक्ट जल्द सामने आएगा। यह सब बताता है कि वह फिलहाल रुकने वाली नहीं हैं।