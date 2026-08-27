रक्षाबंधन पर सुशांत सिंह राजपूत को श्वेता का संदेश- ईश्वर की गोद में सुरक्षित रहो भाई

श्वेता ने आगे लिखा, 'वैसे भाई... अगले जन्म में अगर मैंने जन्म लिया तो तुम्हें मेरी बड़ी और प्यार करने वाली बहन बनना पड़ेगा और मैं वो नटखट व प्यारी शैतान बनूंगी, जो तुम थे। अगर मैं जिंदगी के सबसे करीबी पलों को थाम सकती तो ये तस्वीर सबसे खास होती... हम सब यहां हैं। एक साथ। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम थे... हमेशा के लिए खूबसूरती में कैद। हैप्पी रक्षाबंधन भाई। ईश्वर की गोद में तुम हमेशा सुरक्षित रहो।'