राजामौली के लिए श्रिया सरन ने किया ऐसा काम, चचेरी बहन की शादी तक छोड़ दी
मनोरंजन
श्रिया सरन ने हाल ही में बताया कि वो अपनी चचेरी बहन की जयपुर में हो रही शादी के जश्न में शामिल नहीं हुईं, बल्कि एसएस राजामौली की फिल्म 'RRR' का ऑडिशन देने चली गईं।
वो इस बड़े निर्देशक के साथ काम करने का मौका बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहती थीं। इसलिए उन्होंने सुबह 5 बजे की फ्लाइट पकड़ी और फौरन हैदराबाद के लिए निकल पड़ीं। उन्हें ठीक से सोने का भी मौका नहीं मिला।
श्रिया ने की थी अजय देवगन की फ्लैशबैक कैमियो की शूटिंग
हैदराबाद पहुंचते ही श्रिया सीधे पटकथा रीडिंग और शूटिंग में लग गईं। फिल्म में उन्होंने अजय देवगन की पत्नी की भूमिका निभाई है, जो फ्लैशबैक के दृश्यों में दिखेंगी।
परिवार के जश्न से सीधे फिल्म के सेट पर पहुंच जाना उनकी काम के प्रति लगन दिखाता है। उनके अभिनय ने कहानी में और भी गहराई भर दी।