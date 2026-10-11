राजामौली के लिए श्रिया सरन ने किया ऐसा काम, चचेरी बहन की शादी तक छोड़ दी

श्रिया सरन ने हाल ही में बताया कि वो अपनी चचेरी बहन की जयपुर में हो रही शादी के जश्न में शामिल नहीं हुईं, बल्कि एसएस राजामौली की फिल्म 'RRR' का ऑडिशन देने चली गईं।

वो इस बड़े निर्देशक के साथ काम करने का मौका बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहती थीं। इसलिए उन्होंने सुबह 5 बजे की फ्लाइट पकड़ी और फौरन हैदराबाद के लिए निकल पड़ीं। उन्हें ठीक से सोने का भी मौका नहीं मिला।