रजनीकांत की 'धर्मा' में श्रीलीला हुईं शामिल, जानें कब आएगी फिल्म
बहुचर्चित तमिल फिल्म 'धर्मन' में श्रीलीला पहली बार रजनीकांत के साथ काम कर रही हैं। निर्देशक अश्वत्थ मारीमुथु (जो 'ओह माय कडवुले' के लिए जाने जाते हैं) इस फिल्म को निर्देशित कर रहे हैं और यह उनकी और रजनीकांत की भी पहली फिल्म है।
फिल्म में सिमरन, नयनतारा, योगी बाबू और राशि खन्ना जैसे बड़े सितारे भी हैं, जिससे यह वाकई एक सितारों से सजी फिल्म बन गई है।
रजनीकांत 'धर्मन' में ग्रे शेड वाले डॉक्टर बने
रजनीकांत इस फिल्म में एक ऐसे डॉक्टर का किरदार निभा रहे हैं, जिसके व्यक्तित्व में ग्रे शेड्स हैं, जो उनके क्लासिक 'मुल्लम मलारुम' की भूमिका की याद दिलाता है।
यह फिल्म कमल हासन के राज कमल फिल्म्स इंटरनेशनल और टर्मरिक मीडिया मिलकर बना रहे हैं और इसका संगीत अनिरुद्ध रविचंदर ने दिया है।
फिल्म की शूटिंग लगभग खत्म हो चुकी है और खबर है कि 'धर्मन' अप्रैल 2027 में रिलीज हो सकती है। अपनी कास्ट की वजह से यह फिल्म अभी से चर्चा में बनी हुई है।