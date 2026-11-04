रजनीकांत की 'धर्मा' में श्रीलीला हुईं शामिल, जानें कब आएगी फिल्म

रजनीकांत इस फिल्म में एक ऐसे डॉक्टर का किरदार निभा रहे हैं, जिसके व्यक्तित्व में ग्रे शेड्स हैं, जो उनके क्लासिक 'मुल्लम मलारुम' की भूमिका की याद दिलाता है।

यह फिल्म कमल हासन के राज कमल फिल्म्स इंटरनेशनल और टर्मरिक मीडिया मिलकर बना रहे हैं और इसका संगीत अनिरुद्ध रविचंदर ने दिया है।

फिल्म की शूटिंग लगभग खत्म हो चुकी है और खबर है कि 'धर्मन' अप्रैल 2027 में रिलीज हो सकती है। अपनी कास्ट की वजह से यह फिल्म अभी से चर्चा में बनी हुई है।