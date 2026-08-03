दिल्ली रामलीला महासंघ ने रामायण रिलीज से पहले फिल्म निर्माताओं को चेताया, कही ये बड़ी बात
श्री रामलीला महासंघ ने नितेश तिवारी के निर्देशन में बन रही फिल्म 'रामायण' की प्री-रिलीज स्क्रीनिंग की मांग की है।
इस फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम का किरदार निभा रहे हैं। यह फिल्म दिवाली 2026 पर रिलीज होने वाली है।
महासंघ को चिंता है कि फिल्म में हिंदू महाकाव्य 'रामायण' को कैसे दिखाया जाएगा। वे चाहते हैं कि इसमें कुछ भी गलत तरीके से पेश न किया जाए।
महासंघ अध्यक्ष ने 'रामायण' पर विरोध की दी चेतावनी
यह मांग 'आदिपुरुष' (2023) फिल्म को लेकर हुए विवाद के बाद आई है। उस फिल्म में रावण और लंका के किरदारों को दिखाने के तरीके पर काफी आलोचना हुई थी।
महासंघ के अध्यक्ष अर्जुन कुमार ने फिल्म बनाने वालों को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने अपील की है कि ऐसे किसी भी दृश्य या डायलॉग को फिल्म में न रखा जाए, जिससे हिंदू भावनाएं आहत हो सकती हैं।
उन्होंने साफ चेतावनी दी है कि अगर उनकी चिंताओं पर गौर नहीं किया गया, तो दिल्ली और दूसरे राज्यों के सिनेमाघरों के बाहर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो सकते हैं। फिल्म के ट्रेलर में पहले से ही कुछ बड़े दृश्यों की झलक दिख चुकी है, जैसे राम और सीता का विवाह, रावण द्वारा सीता का हरण और एक बड़ा युद्ध।
इस फिल्म में साईं पल्लवी सीता, यश रावण और सनी देओल हनुमान का किरदार निभा रहे हैं।