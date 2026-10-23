श्रेयस तलपड़े और सुभाष घई ने 20 साल बाद मिलाया हाथ, नई फिल्म पर लगी मुहर

श्रेयस तलपड़े और सुभाष घई ने 20 साल बाद मिलाया हाथ, नई फिल्म पर लगी मुहर
क्या है खबर?
श्रेयस तलपड़े और दिग्गज फिल्मकार सुभाष घई नई फिल्म 'मान्या' के लिए साथ आए हैं। सिनेमा में 50 साल पूरे करने के उपलक्ष्य में, घई ने ऐलान किया है कि उनका प्रोडक्शन हाउस, मुक्ता आर्ट्स श्रेयस के साथ फिर से काम कर रहा है। यह परियोजना 20 साल बाद उनकी वापसी का प्रतीक होगी। इससे पहले, श्रेयस और घई ने 2005 में आई फिल्म 'इकबाल' में काम किया था। इसमें अभिनेता एक उभरते हुए क्रिकेटर के किरदार में दिखे थे।
अनुभव
श्रेयस को फिल्म में लेकर खुश हैं फिल्म निर्माता
हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक, घई ने श्रेयस के साथ काम करने पर कहा, "इस फ़िल्म के लिए श्रेयस तलपड़े के साथ काम करना एक शानदार अनुभव रहा है। वह एक बहुत ही वर्सेटाइल एक्टर हैं जिन्होंने 'इकबाल', 'अपना सपना मनी मनी' (2006) और 'गोलमाल अगेन' (2017) जैसी फिल्में के जरिए अपनी रेंज दिखाई है।"
उन्होंने कहा, "इस फिल्म में उनकी परफॉर्मेंस ने एक बार फिर मुझे याद दिलाया है कि वह किसी किरदार में असलीपन और गहराई कैसे लाते हैं।"
फिल्म
नाबालिग चोर की कहानी दिखाएगी 'मान्या'
बताया जा रहा है कि 'मान्या' झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाले एक नाबालिग चोर की कहानी है। इसके निर्देशन की कमान समीर जोशी ने उठाई है, जिन्हें मराठी सिनेमा में उनके काम के लिए जाना जाता है।
फिल्म की रिलीज तारीख का खुलासा अभी नहीं किया गया है।
श्रेयस की बात करें, तो उन्हें आखिरी बार फिल्म 'द इंडिया स्टोरी' (2026) में देखा गया था। इसमें उनके साथ अभिनेत्री काजल अग्रवाल मुख्य किरदार में नजर आई थीं।