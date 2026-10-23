श्रेयस तलपड़े और सुभाष घई की नई फिल्म पर आया अपडेट

श्रेयस तलपड़े और सुभाष घई ने 20 साल बाद मिलाया हाथ, नई फिल्म पर लगी मुहर

लेखन ज्योति सिंह 07:48 pm Oct 23, 202607:48 pm

क्या है खबर?

श्रेयस तलपड़े और दिग्गज फिल्मकार सुभाष घई नई फिल्म 'मान्या' के लिए साथ आए हैं। सिनेमा में 50 साल पूरे करने के उपलक्ष्य में, घई ने ऐलान किया है कि उनका प्रोडक्शन हाउस, मुक्ता आर्ट्स श्रेयस के साथ फिर से काम कर रहा है। यह परियोजना 20 साल बाद उनकी वापसी का प्रतीक होगी। इससे पहले, श्रेयस और घई ने 2005 में आई फिल्म 'इकबाल' में काम किया था। इसमें अभिनेता एक उभरते हुए क्रिकेटर के किरदार में दिखे थे।