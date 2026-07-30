श्रेया कलरा ने 'लॉक अप 2' के फाइनल में बनाई जगह, गौतमी कपूर की माफी बनी चर्चा का विषय
कार्ड-पिकिंग टास्क में अपनी सूझबूझ दिखाते हुए श्रेया कलरा अब 'लॉक अप 2' के फाइनल वीक में पहुंच चुकी हैं। शो में मेहमान बनकर आईं गौतमी कपूर ने श्रेया को एक सलाह दी।
उन्होंने श्रेया से कहा कि वह बायां कार्ड चुनें, क्योंकि उनके पति राम कपूर बाएं हाथ से काम करते हैं, लेकिन श्रेया फौरन समझ गईं कि यह एक दिमागी खेल है और उन्होंने वही बायां कार्ड चुन लिया।
इसी के साथ उन्हें शो में इम्युनिटी मिल गई और फाइनल में पहुंचने का मौका भी मिल गया।
श्रेया की तारीफ में उमड़े फैन
श्रेया के इस समझदारी भरे फैसले से सोशल मीडिया पर उनके फैन खुशी से झूम उठे हैं और उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं। इस टास्क से पहले, गौतमी ने श्रेया से माफी भी मांगी थी।
उन्होंने बताया कि राम के बर्ताव के चलते जो भी अटपटी या असहज स्थिति बनी थी, उसके लिए वे माफी चाहती हैं।
गौतमी ने यह भी साफ किया कि राम कभी-कभी बचकानी हरकतें करते हैं, लेकिन यह उनका कोई बहाना नहीं है।
श्रेया ने मुस्कुराते हुए उनकी माफी स्वीकार कर ली और इस पूरे वाकये ने एपिसोड में एक खास भावनात्मक मोड़ ला दिया।