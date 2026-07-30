श्रेया कलरा ने 'लॉक अप 2' के फाइनल में बनाई जगह, गौतमी कपूर की माफी बनी चर्चा का विषय

श्रेया के इस समझदारी भरे फैसले से सोशल मीडिया पर उनके फैन खुशी से झूम उठे हैं और उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं। इस टास्क से पहले, गौतमी ने श्रेया से माफी भी मांगी थी।

उन्होंने बताया कि राम के बर्ताव के चलते जो भी अटपटी या असहज स्थिति बनी थी, उसके लिए वे माफी चाहती हैं।

गौतमी ने यह भी साफ किया कि राम कभी-कभी बचकानी हरकतें करते हैं, लेकिन यह उनका कोई बहाना नहीं है।

श्रेया ने मुस्कुराते हुए उनकी माफी स्वीकार कर ली और इस पूरे वाकये ने एपिसोड में एक खास भावनात्मक मोड़ ला दिया।