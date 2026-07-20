'लॉक अप 2' में श्रेया कालरा ने राम कपूर पर लगाए संगीन आरोप, जानिए क्या है पूरा मामला?

'लॉक अप 2' आजकल काफी चर्चा में है। शो की प्रतियोगी श्रेया कलरा ने राम कपूर पर निजी सीमाओं को पार करने का आरोप लगाया है। उन्होंने बताया कि टास्क के दौरान राम उनसे बहुत ज्यादा करीब आ जाते थे और यहां तक कि राम ने उन्हें किस करने की कोशिश भी की।

श्रेया ने कहा, 'मेरे पापा मुझे इतने किस नहीं करते।' श्रेया ने यह भी बताया कि उसे तब भी असहज महसूस हुआ जब राम किसी दूसरे प्रतिभागी, शिवांगी के बहुत करीब खड़े थे, जब तक हर्षद ने बीच में आकर संभाला नहीं।