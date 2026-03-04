श्रेया घोषाल ने 'चिकनी चमेली' पर कही ये बात

श्रेया घोषाल ने 'चिकनी चमेली' जैसे गानों से क्यों किया तौबा? बताई बड़ी वजह

लेखन ज्योति सिंह 07:08 pm Mar 04, 202607:08 pm

क्या है खबर?

श्रेया घोषाल ने ऋतिक रोशन की फिल्म 'अग्निपथ' के गाने 'चिकनी चमेली' को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि उन्हें गाने में शर्म नहीं है, लेकिन अब वह अपने गानों को लेकर ज्यादा सतर्क हो गई हैं। श्रेया ने बताया कि 'चिकनी चमेली' के हिट होने के बाद उन्हें इस तरह के कई गानों का प्रस्ताव मिला था, लेकिन उन्होंने ऐसे गानों को गाने से बिल्कुल मना कर दिया जिसमें महिलाओं को 'वस्तु' की तरह दिखाया जाए।