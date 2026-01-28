अरिजीत सिंह के संन्यास पर श्रेया घोषाल ने प्रतिक्रिया दी

अरिजीत सिंह के संन्यास पर श्रेया घोषाल बोलीं- ये अंत नहीं, ऊंचाइयों को छूने का समय

लेखन ज्योति सिंह 01:21 pm Jan 28, 202601:21 pm

क्या है खबर?

म्यूजिक इंडस्ट्री को उस वक्त झटका लगा जब अरिजीत सिंह ने प्लेबैक सिंगिंग से संन्यास लेने का ऐलान किया। उनके द्वारा अचानक लिए गए इस फैसले से बॉलीवुड के साथ-साथ फैंस भी हैरान रह गए हैं। हालांकि, अरिजीत ने यह स्पष्ट किया है कि वे संगीतकार के रूप में अपने संगीत को आगे तक जारी रखेंगे। इस बीच, गायिका श्रेया घोषाल ने उनके इस फैसले पर अपना उत्साह व्यक्त किया है। साथ ही उनकी कलात्मक रचना की तारीफ की है।