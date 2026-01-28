LOADING...
अरिजीत सिंह के संन्यास पर श्रेया घोषाल बोलीं- ये अंत नहीं, ऊंचाइयों को छूने का समय

लेखन ज्योति सिंह
Jan 28, 2026
01:21 pm
क्या है खबर?

म्यूजिक इंडस्ट्री को उस वक्त झटका लगा जब अरिजीत सिंह ने प्लेबैक सिंगिंग से संन्यास लेने का ऐलान किया। उनके द्वारा अचानक लिए गए इस फैसले से बॉलीवुड के साथ-साथ फैंस भी हैरान रह गए हैं। हालांकि, अरिजीत ने यह स्पष्ट किया है कि वे संगीतकार के रूप में अपने संगीत को आगे तक जारी रखेंगे। इस बीच, गायिका श्रेया घोषाल ने उनके इस फैसले पर अपना उत्साह व्यक्त किया है। साथ ही उनकी कलात्मक रचना की तारीफ की है।

प्रतिक्रिया

श्रेया घोषाल ने अरिजीत के फैसले पर प्रतिक्रिया दी

मिड-डे के मुताबिक श्रेया ने कहा, "मैं इसे एक युग का अंत नहीं कह सकती। उनके जैसे प्रतिभाशाली कलाकार को पारंपरिक तरीकों से परिभाषित नहीं कर सकते हैं। न ही उन्हें किसी तय दायरे में बांधा जा सकता है। अब और ऊंचाइयों को छूने का समय है।" उन्होंने कहा कि अरिजीत की जिंदगी के नए दौर की शुरुआत है। वह ऐसे प्रतिभाशाली कलाकार की रचनाओं को सुनने, समझने और अनुभव करने के लिए काफी उत्साहित हैं।

ऐलान

अरिजीत ने सोशल मीडिया पर किया संन्यास का ऐलान 

अरिजीत ने 27 जनवरी की रात में अपने सोशल मीडिया हैंडल के जरिए प्लेबैक सिंगिग से संन्यास लेने का ऐलान किया था। उन्होंने लिखा, 'नमस्ते, आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आपने मुझे इतने सालों में खूब प्यार दिया, इसके लिए धन्यवाद। मैं ऐलान करता हूं कि प्लेबैक वोकलिस्ट के तौर पर कोई नया प्रोजेक्ट नहीं लूंगा। मैं इस पेशे को अलविदा कह रहा हूं।' गायक के इस फैसले ने उनके फैंस का दिल तोड़कर रख दिया है।

ट्विटर पोस्ट

यहां देखिए पोस्ट

