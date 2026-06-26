फिल्म 'डोंकी' की रिलीज तारीख का ऐलान, इस दिन सिनेमाघरों में आएगा 'श्रेक' का दोस्त

रिलीज

जानिए कब सिनेमाघरों में दस्तक देगी फिल्म

यूनिवर्सल पिक्चर्स ने कुछ दिन पहले 'श्रेक 5' का टीजर जारी करते हुए बताया था कि फिल्म 2027 की गर्मियों में रिलीज किए जाने की योजना है। अब निर्माताओं ने सोशल मीडिया पर 'डोंकी' की रिलीज तारीख का ऐलान भी कर दिया है। 'श्रेक 5' की रिलीज के एक साल बाद, यानी 30 जून, 2028 को यह स्पिन-ऑफ सिनेमाघरों में रिलीज की जाएगी। खबरों के मुताबिक, कहानी डोंकी की ड्रैगन पत्नी और उनके आधे-ड्रैगन व आधे-डोंकी बच्चों के इर्द-गिर्द घूमेगी।