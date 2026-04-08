फिल्म 'श्री बाबा नीब करौरी महाराज' का टीजर जारी, इस तारीख को होगी रिलीज

टीजर

नीम करोली बाबा के किरदार में नजर आए सुबोध भावे

'श्री बाबा नीब करौरी महाराज' के टीजर में, सुबोध भावे को नीम करोली बाबा के रूप में पेश किया गया है। टीजर में बाबा के आध्यात्मिक जीवन और उनके चमत्कारों की एक झलक नजर आती है। यह फिल्म उनके जन्म से लेकर 1973 में उनकी महासमाधि तक की यात्रा को दिखाने का वादा करती है। हितेन तेजवानी, समीक्षा भटनागर, मोहित गुप्ता और हेमंत पांडे जैसे सितारे भी फिल्म का हिस्सा हैं। यह आध्यात्मिक बायोपिक 24 अप्रैल 2026 को रिलीज होगी।