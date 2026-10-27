क्या श्रद्धा की किस्मत बदलेगी 'ईथा'? टलने के बाद भी उत्साह चरम पर, जानें कब होगी रिलीज?

पहले अगस्त 2026 में रिलीज होने वाली 'ईथा' की तारीख आगे बढ़ा दी गई थी, लेकिन इसके बावजूद फिल्म को लेकर लोगों में जोश कम नहीं हुआ है।

यह फिल्म श्रद्धा के करियर का एक बड़ा मोड़ साबित हो सकती है और आने वाले साल की सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाली रिलीज में से एक बन रही है।