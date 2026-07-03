'ईथा' के शीर्षक पर NCP ने जताई थी आपत्ति

'ईथा' के शीर्षक से विठाबाई नारायणगांवकर की बेटी को आपत्ति नहीं, क्या सुलझेगा विवाद?

लेखन ज्योति सिंह 12:30 pm Jul 03, 202612:30 pm

क्या है खबर?

श्रद्धा कपूर की आगामी फिल्म 'ईथा' शीर्षक विवाद में फंसकर सुर्खियां बटोर रही है। हाल ही में, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) ने निर्माताओं द्वारा विठाबाई के नाम पर बायोपिक का नाम न रखने की बजाए 'ईथा' रखने पर आपत्ति जताई गई थी। कुछ रिपोर्ट में यह दावा भी किया गया कि उनकी आपत्ति से दिवंगत कलाकार का परिवार अपनी सहमति रखता है। अब विठाबाई की बड़ी बेटी मंगला बंसोडे करावादिकर ने फिल्म के शीर्षक विवाद पर प्रतिक्रिया दी है।