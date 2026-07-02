श्रद्धा कपूर की फिल्म 'ईथा' अगस्त, 2026 में होगी रिलीज

'ईथा' की अभिनेत्री बनने के लिए श्रद्धा कपूर ने वसूली मोटी फीस? सुनकर रह जाएंगे दंग

लेखन ज्योति सिंह 01:38 pm Jul 02, 202601:38 pm

क्या है खबर?

साल 2024 में आई 'स्त्री 2' की जबरदस्त सफलता के बाद, श्रद्धा कपूर अगली फिल्म 'ईथा' लेकर आ रही हैं। दिनेश विजान के मैडॉक फिल्म्स द्वारा निर्मित यह महाराष्ट्र की मशहूर तमाशा कलाकार विठाबाई नारायणगांवकर की असल जिंदगी पर आधारित है। पिछले महीने निर्माताओं ने फिल्म का आधिकारिक टीजर जारी किया था, जबकि फिल्म 28 अगस्त, 2026 को आएगी। हालिया अपडेट है कि 'ईथा' में अपने चुनौतीपूर्ण किरदार को निभाने के लिए श्रद्धा ने निर्माताओं से तगड़ी फीस ली है।