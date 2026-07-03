श्रद्धा कपूर की 'ईथा' पर गरमाई बहस, बेटी ने बताया नाम का असली मतलब
श्रद्धा कपूर की बायोपिक फिल्म 'ईथा' जिसमें वह लावणी की दिग्गज कलाकार विठाबाई नारायणगांवकर का किरदार निभा रही हैं, आजकल अपनी तैयारी से ज्यादा फिल्म के नाम को लेकर खबरों में है।
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) का कहना है कि फिल्म का शीर्षक विठाबाई का पूरा नाम होना चाहिए था। इतना ही नहीं, उनके परिवार के कुछ सदस्य भी इस शीर्षक के चुनाव से खुश नहीं दिख रहे हैं।
क्यों पड़ा फिल्म का नाम 'ईथा'?
इस मामले पर विठाबाई की सबसे बड़ी बेटी मंगला बंसोड़े करावडिकर ने आगे आकर सफाई दी है।
उन्होंने बताया कि 'ईथा' उनकी मां का उपनाम था। गांव के लोग उन्हें उनके प्रदर्शन के दौरान इसी नाम से पुकारते थे।
मंगला ने साफ कहा, 'हमें फिल्म के शीर्षक से कोई आपत्ति नहीं है।' मंगला ने इस सांस्कृतिक संदर्भ के बारे में निर्देशक लक्ष्मण उतेकर से भी बात की।
यह फिल्म, जिसमें रणदीप हुड्डा और मोहम्मद जीशान अयूब भी हैं, 28 अगस्त, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।