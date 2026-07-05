'ईथा' के बाद इन फिल्मों से बॉक्स ऑफिस पर राज करेंगी श्रद्धा कपूर, देखें पूरी सूची
क्या है खबर?
बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री श्रद्धा कपूर अपनी दमदार अदाकारी और अलग-अलग किरदारों के लिए जानी जाती हैं। 'स्त्री 2' की सफलता के बाद अब वह कई बड़ी फिल्मों में नजर आने वाली हैं। उनकी आगामी फिल्मों में हॉरर-कॉमेडी, बायोपिक और फैंटेसी जैसे विभिन्न जॉनर शामिल हैं। फैंस को एक बार फिर बड़े पर्दे पर श्रद्धा का दमदार अंदाज देखने का इंतजार है। ऐसे में आइए देखते हैं श्रद्धा की आने वाली फिल्मों की सूची।
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'ईथा' और 'नागिन'
श्रद्धा जल्द ही बायोपिक ड्रामा फिल्म 'ईथा' में नजर आएंगी, जो 28 अगस्त, 2026 को रक्षाबंधन के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इस फिल्म में वह प्रसिद्ध महाराष्ट्रीयन तमाशा और लावणी कलाकार विठाबाई भाऊ मांग नारायणगांवकर का किरदार निभाती दिखाई देंगी। इसके अलावा श्रद्धा फैंटेसी-ड्रामा फिल्म 'नागिन' में भी मुख्य भूमिका निभाएंगी। विशाल फुरिया के निर्देशन में बन रही इस फिल्म की रिलीज की तारीख का अभी आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है।
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'स्त्री 3' और 'पहाडपांगिरा'
हॉरर-कॉमेडी फिल्म'स्त्री' के पहले 2 भागों की शानदार सफलता के बाद अब निर्माता इसके तीसरे भाग की तैयारी कर रहे हैं। 'स्त्री 3' में श्रद्धा और राजकुमार राव एक बार फिर साथ नजर आएंगे। यह फिल्म 13 अगस्त, 2027 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इसके अलावा श्रद्धा पीरियड फैंटेसी फिल्म 'पहाडपांगिरा' में भी मुख्य भूमिका निभाएंगी। अनिल बर्वे के निर्देशन में बन रही यह फिल्म साल 2027 में रिलीज होने वाली है।
जानकारी
#5 'एक जादूगर'
फिल्म 'एक जादूगर' में श्रद्धा के साथ विक्की कौशल नजर आएंगे। इस फिल्म को मशहूर फिल्मकार शूजित सरकार बना रहे हैं। हालांकि, इसकी रिलीज को लेकर अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है।