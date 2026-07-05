बॉक्स ऑफिस पर फिर राज करने की तैयारी में हैं श्रद्धा कपूर

'ईथा' के बाद इन फिल्मों से बॉक्स ऑफिस पर राज करेंगी श्रद्धा कपूर, देखें पूरी सूची

लेखन अंशिका शुक्ला 09:09 am Jul 05, 202609:09 am

क्या है खबर?

बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री श्रद्धा कपूर अपनी दमदार अदाकारी और अलग-अलग किरदारों के लिए जानी जाती हैं। 'स्त्री 2' की सफलता के बाद अब वह कई बड़ी फिल्मों में नजर आने वाली हैं। उनकी आगामी फिल्मों में हॉरर-कॉमेडी, बायोपिक और फैंटेसी जैसे विभिन्न जॉनर शामिल हैं। फैंस को एक बार फिर बड़े पर्दे पर श्रद्धा का दमदार अंदाज देखने का इंतजार है। ऐसे में आइए देखते हैं श्रद्धा की आने वाली फिल्मों की सूची।