यश की 'टॉक्सिक' बनी रोड़ा? बॉक्स ऑफिस पर करोड़ों की जंग से पीछे हटी 'ईथा'

आखिर क्यों बदली जा रही श्रद्धा कपूर की 'ईथा' की रिलीज डेट?

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लेखन नेहा शर्मा 03:10 pm Jul 15, 202603:10 pm

क्या है खबर?

श्रद्धा कपूर के प्रशंसकों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। मैडॉक फिल्म्स के बैनर तले बन रही फिल्म 'ईथा' अब अपनी तय तारीख यानी 28 अगस्त को रिलीज नहीं होगी। निर्माता इस फिल्म को समय से पहले या फिर आगे बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं और जल्द ही इसकी आधिकारिक घोषणा की जा सकती है। श्रद्धा की फिल्म तय तारीख पर सिनेमाघरों में रिलीज क्यों नहीं हो पाएगी, आइए जानते हैं।