श्रद्धा कपूर 'ईथा' के सेट पर लौटीं

श्रद्धा कपूर ने दोबारा शुरू की 'ईथा' की शूटिंग, इस कारण लेना पड़ा था ब्रेक

लेखन ज्योति सिंह 11:02 am Jan 30, 202611:02 am

क्या है खबर?

बॉलीवुड अभिनेत्री श्रद्धा कपूर अपनी आगामी फिल्म 'ईथा' को लेकर काफी समय से चर्चा में हैं। लक्ष्मण उतेकर के निर्देशन में बनी रही फिल्म में अभिनेत्री को तमाशा कलाकार विथाबाई नारायणगांवकर के किरदार में देखा जाएगा। निर्माताओं ने फिल्म पर काम 2025 से शुरू कर किया था, लेकिन नवंबर में श्रद्धा ने शूटिंग से दूरी बना ली थी। हालांकि, अब श्रद्धा सेट पर वापस आ चुकी हैं। उन्होंने मुंबई के मलाड स्थित मार्वे बीच पर शूटिंग शुरू कर दी है।