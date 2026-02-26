श्रद्धा कपूर ने जुहू वाले घर की लीज बढ़ाई, अब हर महीने देना होगा इतना किराया
क्या है खबर?
अभिनेत्री श्रद्धा कपूर ने मुंबई के जुहू स्थित अपने आलीशान घर की लीज एक साल के लिए बढ़ा दी है। इस नई लीज पर आधिकारिक पंजीकरण फरवरी, 2026 में किया गया है। स्क्वायर यार्ड्स द्वारा मिले संपत्ति पंजीकरण दस्तावेजों के मुताबिक, श्रद्धा हर महीने 6 लाख रुपये का किराया देंगी। 12 महीने की अवधि के हिसाब से कुल किराया लगभग 72 लाख रुपये होगा जिसे वह अगले एक साल में घर के मालिक को चुकाएंगी।
संपत्ति ब्यौरा
अक्टूबर, 2024 में किराए पर लिया था घर
रिपोर्ट के मुताबिक, श्रद्धा का अपार्टमेंट प्राइम बीच, जुहू में स्थित है जो 365 वर्ग मीटर (3,929 वर्ग फुट) में फैला हुआ है। यहां 4 कार पार्किंग की सुविधा दी गई है जो इस तरह की प्रीमियम संपत्ति में आम सुविधा मानी जाती है। अभिनेत्री ने इसे अक्टूबर, 2024 में पंजीकृत एक समझौते के तहत किराए पर लिया था। नए समझौते में 36,000 का स्टांप शुल्क और 1,000 रुपये का पंजीकरण शुल्क शामिल है जिसे अभिनेत्री द्वारा चुकाया गया है।
आशियाना
जुहू इन सितारों का रहा है आशियाना
मुंबई के जुहू इलाके की गिनती हमेशा से प्रीमियम आवासीय क्षेत्रों में हुई है, जहां बॉलीवुड के तमाम सितारों का आशियाना रहा है। इनमें वरुण धवन, अमिताभ बच्चन, अजय देवगन, अक्षय कुमार और ऋतिक रोशन जैसे सितारों का नाम शामिल है। श्रद्धा के काम की बात करें, तो अभिनेत्री इन दिनों आगामी फिल्म 'ईथा' में व्यस्त चल रही हैं। यह तमाशा और लावणी कलाकार विथाबाई नारायणगांवकर की बायोपिक है जिसमें उनके साथ रणदीप हुड्डा भी नजर आएंगे।