श्रद्धा कपूर ने जुहू वाले घर की लीज बढ़ाई, अब हर महीने देना होगा इतना किराया

संपत्ति ब्यौरा

अक्टूबर, 2024 में किराए पर लिया था घर

रिपोर्ट के मुताबिक, श्रद्धा का अपार्टमेंट प्राइम बीच, जुहू में स्थित है जो 365 वर्ग मीटर (3,929 वर्ग फुट) में फैला हुआ है। यहां 4 कार पार्किंग की सुविधा दी गई है जो इस तरह की प्रीमियम संपत्ति में आम सुविधा मानी जाती है। अभिनेत्री ने इसे अक्टूबर, 2024 में पंजीकृत एक समझौते के तहत किराए पर लिया था। नए समझौते में 36,000 का स्टांप शुल्क और 1,000 रुपये का पंजीकरण शुल्क शामिल है जिसे अभिनेत्री द्वारा चुकाया गया है।