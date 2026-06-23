श्रद्धा कपूर ने 'ईथा' का पोस्टर किया जारी, जानें कब रिलीज होगी फिल्म?
श्रद्धा कपूर ने अपनी नई बायोपिक फिल्म 'ईथा' का पहला पोस्टर जारी किया हैं। इस फिल्म में वह मशहूर लावणी कलाकार विठबाई नारायणगांवकर का दमदार किरदार निभा रही हैं।
श्रद्धा ने एक भावुक पोस्ट के जरिए अपने फैंस को 'तैयार हो आ रही हूं' का संदेश दिया और साथ ही टीजर आने की जानकारी भी साझा की।
यह टीजर 19 जून को 'कॉकटेल 2' के साथ सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा।
श्रद्धा फिल्म में निभा रही हैं ये किरदार
'ईथा' का टीजर विठबाई के जीवन के एक बेहद मुश्किल मगर ताकतवर पल को सामने लाता है। इसमें दिखाया गया है कि कैसे वह काफी गर्भवती होने पर भी स्टेज पर अपनी प्रदर्शन दे रही होती हैं।
शो के बीच ही वह बैकस्टेज में बच्चे को जन्म देती हैं और फिर एक पत्थर से नाल काटकर, वापस स्टेज पर जाकर अपना पूरा एक्ट खत्म करती हैं।
श्रद्धा का अभिनय विठबाई की इसी अविश्वसनीय हिम्मत और लगन को बखूबी दर्शाता है।
'ईथा' कब होगी रिलीज?
इस फिल्म में रणदीप हुड्डा और मोहम्मद जीशान अयूब भी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में नजर आएंगे। 'ईथा' को विठबाई नारायणगांवकर की विरासत को श्रद्धांजलि देने के लिए बनाया गया है।
यह फिल्म 28 अगस्त, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।