श्रद्धा कपूर ने 'ईथा' का पोस्टर किया जारी, जानें कब रिलीज होगी फिल्म?

श्रद्धा फिल्म में निभा रही हैं ये किरदार

'ईथा' का टीजर विठबाई के जीवन के एक बेहद मुश्किल मगर ताकतवर पल को सामने लाता है। इसमें दिखाया गया है कि कैसे वह काफी गर्भवती होने पर भी स्टेज पर अपनी प्रदर्शन दे रही होती हैं।

शो के बीच ही वह बैकस्टेज में बच्चे को जन्म देती हैं और फिर एक पत्थर से नाल काटकर, वापस स्टेज पर जाकर अपना पूरा एक्ट खत्म करती हैं।

श्रद्धा का अभिनय विठबाई की इसी अविश्वसनीय हिम्मत और लगन को बखूबी दर्शाता है।