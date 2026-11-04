'स्त्री 2' के बाद श्रद्धा कपूर ने लिया था ये बड़ा फैसला

'स्त्री 2' के बाद श्रद्धा कपूर ने क्यों ठुकराए थे फिल्मों के ऑफर? खुद बताई वजह

लेखन अंशिका शुक्ला 12:05 pm Nov 04, 202612:05 pm

क्या है खबर?

बॉलीवुड अभिनेत्री श्रद्धा कपूर ने फिल्म 'स्त्री 2' की शानदार सफलता के बाद अपने करियर से जुड़े एक अहम फैसले पर खुलकर बात की है। इन दिनों वह अपनी अगली फिल्म 'ईथा' की तैयारी कर रही हैं। हाल ही में उन्होंने इंस्टाग्राम पर फैंस के साथ सवाल-जवाब का सेशन किया। इस दौरान करियर को बेहतर बनाने से जुड़ा सवाल पूछे जाने पर श्रद्धा ने अपने एक ऐसे फैसले का जिक्र किया, जिसमें धैर्य और आत्मविश्वास की जरूरत थी।