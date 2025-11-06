विजय सेतुपति पर दांव लगाने को तैयार मणिरत्नम, नए प्रोजेक्ट पर जानिए ताजा अपडेट

लेखन ज्योति सिंह 12:37 pm Nov 06, 202512:37 pm

क्या है खबर?

मशहूर निर्देशक मणिरत्नम ने आखिरी बार कमल हासन की फिल्म 'ठग लाइफ' का निर्देशन किया था। फिल्म की सफलता के बाद अब वह सुपरस्टार विजय सेतुपति पर दांव लगाने के लिए तैयार हैं। कथित तौर पर दोनों एक प्रोजेक्ट के लिए साथ आए हैं, जिसका हिस्सा 'कांतारा चैप्टर 1' की अभिनेत्री रुक्मिणी वसंत भी होंगी। इस अपडेट के आते ही प्रशंसक उत्साहित हो उठे हैं। फिल्म 'चेक्का चिवन्था वनम' के बाद विजय और मणिरत्नम दूसरी बार साथ में आए हैं।