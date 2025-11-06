विजय सेतुपति पर दांव लगाने को तैयार मणिरत्नम, नए प्रोजेक्ट पर जानिए ताजा अपडेट
क्या है खबर?
मशहूर निर्देशक मणिरत्नम ने आखिरी बार कमल हासन की फिल्म 'ठग लाइफ' का निर्देशन किया था। फिल्म की सफलता के बाद अब वह सुपरस्टार विजय सेतुपति पर दांव लगाने के लिए तैयार हैं। कथित तौर पर दोनों एक प्रोजेक्ट के लिए साथ आए हैं, जिसका हिस्सा 'कांतारा चैप्टर 1' की अभिनेत्री रुक्मिणी वसंत भी होंगी। इस अपडेट के आते ही प्रशंसक उत्साहित हो उठे हैं। फिल्म 'चेक्का चिवन्था वनम' के बाद विजय और मणिरत्नम दूसरी बार साथ में आए हैं।
अपडेट
इस बार प्रेम कहानी दिखाएंगे मणिरत्नम
टाइम्स नाउ की रिपोर्ट के मुताबिक, मणिरत्नम अपनी फिल्म में विजय और रुक्मिणी को लेकर एक प्रेम कहानी बनाने के मूड में हैं। लोग इस प्रोजेक्ट के आधिकारिक ऐलान का इंतजार कर रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो यह दूसरा मौका होगा जब विजय और रुक्मिणी साथ नजर आएंगे। इससे पहले दोनों सितारों को फिल्म 'ऐस' में देखा गया था, जो अभिनेत्री की तमिल डेब्यू फिल्म थी। चर्चा है कि इस फिल्म का हिस्सा ध्रुव विक्रम भी बन सकते हैं।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए पोस्ट
Director #ManiRatnam teams up once again with #VijaySethupathi for a new film after Chekka Chivantha Vaanam (2018) 🔥— IndiaOnScreen (@IndiaOnScreen) November 6, 2025
Initially narrated to #SilambarasanTR, the project now moves forward with Vijay as lead. #RukminiVasanth in talks for the heroine role.#Kollywood #TamilCinema pic.twitter.com/VPK0S3eX0q