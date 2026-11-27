वैभवी ने कहा, "लक्ष्मण ने फिल्म की शूटिंग को उल्टे क्रम में करने का फैसला किया, यानी पहले दूसरे हिस्से और क्लाइमेक्स गाने की शूटिंग की गई। इसके लिए श्रद्धा को अपने वजन में लगभग 10-12 किलो की बढ़ोतरी करनी पड़ी, ताकि वह अपने किरदार के उस चरण के लिए तैयार हो सकें। ज्यादा वजन होने की वजह से तेजी से गतिविधि करते समय घुटनों और पिंडलियों पर काफी दबाव पड़ता है और स्टैमिना पर भी असर पड़ता है।"