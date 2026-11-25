लक्ष्मण ने बताया कि इस गाने के लिए मढ़ आइलैंड पर सेट तैयार किया गया था, जिसे वैभवी मर्चेंट ने कोरियोग्राफ किया था।

उन्होंने आगे कहा, "श्रद्धा ने हर गाने के लिए 25 दिनों तक, रोज 8 घंटे, अपने दोनों पैरों में 4-4 किलो के घुंघरू बांधकर रिहर्सल की थी। ​​इससे उनके पैरों में सूजन आ जाती थी। उन्होंने लावणी की गहराई को समझने और इस कला को सीखने के लिए खुद को पूरी तरह से इसमें डुबो दिया था।"