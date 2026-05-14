श्रद्धा कपूर की बड़ी तैयारी, फिल्म 'ईथा' में 800 कलाकारों के साथ देंगी खास प्रस्तुति

तैयारी

तैयारी में जुटीं श्रद्धा कपूर, साथ देंगे 800 कलाकार

बॉक्स ऑफिस वर्ल्डवाइड की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म की शूटिंग अब अपने आखिरी चरण में है। निर्माताओं ने समापन समारोह में करीब 800 कलाकारों के साथ एक भव्य गाने पर ध्यान केंद्रित किया है। इससे शूटिंग का अंतिम चरण एक भव्य आयोजन में बदल गया है। मतलब यह है कि श्रद्धा फिल्म के लिए एक भव्य गाना कर रही हैं, जिसमें उनके साथ 800 कलाकार शामिल हैं। रिपोर्ट के अनुसार, गाने को लाइव इवेंट की तरह तैयार किया गया है।