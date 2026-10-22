मनोज बाजपेयी ने की टाइगर श्रॉफ गोलीबारी मामले में न्याय की मांग, कही ये बात

अभिनेता मनोज बाजपेयी ने 18 अक्टूबर को मुंबई में टाइगर श्रॉफ की कार पर हुई गोलीबारी की घटना पर अपनी बात रखी है। इस हमले में टाइगर श्रॉफ तो सुरक्षित रहे, पर उनके ड्राइवर को चोट लगी।

मनोज ने कहा कि वह टाइगर के सुरक्षित होने से राहत महसूस कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने यह भी साफ कहा कि सार्वजनिक सुरक्षा एक बड़ी चिंता का विषय है। उन्होंने अधिकारियों से आग्रह किया कि इस मामले को सख्ती से निपटा जाए।

मनोज ने ANI को बताया, "खबरों के मुताबिक, जांच चल रही है। जिन पर आरोप है, उन्हें मुंबई लाया गया है और गिरफ्तार भी किया जा चुका है। मैं बस उम्मीद करता हूं कि जांच जल्द से जल्द पूरी हो और एक ऐसा उदाहरण पेश हो जिससे अगली बार कोई भी ऐसी हरकत करने से पहले 2 बार सोचे।"