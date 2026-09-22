फिल्म 'इट फॉलोज' के बहुप्रतीक्षित सीक्वल की शूटिंग हुई खत्म

रसेल क्रो ने हाल ही में बताया है कि 'द पोप्स एक्सॉर्सिस्ट' का भी अगला भाग आ सकता है। उन्होंने यह भी बताया कि उनका किरदार, फादर अमॉर्थ, ने असल में अपने एक्सॉर्सिज्म के अनुभवों पर 12 किताबें लिखी थीं।

इसका मतलब है कि फिल्म के लिए अभी भी बहुत सारी शानदार कहानियां मौजूद हैं, जिन्हें पर्दे पर उतारा जा सकता है। क्रो ने तो यह भी कह दिया कि आजकल सीक्वल अक्सर अपनी पहली फिल्म से भी बेहतर साबित होते हैं।

ऐसे में हॉरर के शौकीनों को जल्द ही और भी दिलचस्प चीजें देखने को मिल सकती हैं।