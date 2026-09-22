फिल्म 'इट फॉलोज' के बहुप्रतीक्षित सीक्वल की शूटिंग हुई खत्म
हॉरर फिल्मों के शौकीनों, आपके लिए एक बड़ी खबर है। हॉरर फिल्म 'दे फॉलो', जो 'इट फॉलोज' का सीक्वल है, उसकी शूटिंग पूरी हो चुकी है।
इस फिल्म में माइका मोनरो एक बार फिर एक्शन में दिखेंगी। उनके साथ नाओमी एकी और जैकी अर्ल हेली भी मुख्य भूमिकाओं में हैं।
अब सभी को बेसब्री से इंतजार है कि आगे क्या देखने को मिलेगा।
क्रो ने 'द पोप्स एक्सॉर्सिस्ट' के सीक्वल का दिया संकेत
रसेल क्रो ने हाल ही में बताया है कि 'द पोप्स एक्सॉर्सिस्ट' का भी अगला भाग आ सकता है। उन्होंने यह भी बताया कि उनका किरदार, फादर अमॉर्थ, ने असल में अपने एक्सॉर्सिज्म के अनुभवों पर 12 किताबें लिखी थीं।
इसका मतलब है कि फिल्म के लिए अभी भी बहुत सारी शानदार कहानियां मौजूद हैं, जिन्हें पर्दे पर उतारा जा सकता है। क्रो ने तो यह भी कह दिया कि आजकल सीक्वल अक्सर अपनी पहली फिल्म से भी बेहतर साबित होते हैं।
ऐसे में हॉरर के शौकीनों को जल्द ही और भी दिलचस्प चीजें देखने को मिल सकती हैं।