'एलियन: अर्थ' सीजन 2 में जुड़े कई बड़े सितारे, लंदन में शुरू हुई शूटिंग

अनुभवी कलाकारों के जुड़ने से 'एलियन: अर्थ' की कास्ट हुई और भी दमदार

ट्रेसी ने अपने करियर में कई एमी अवॉर्ड जीते हैं। उन्होंने 'द ट्रेसी उलमान शो' जैसे कार्यक्रमों में अपनी अदाकारी का लोहा मनवाया है और 'मिसेज अमेरिका' में भी उनके काम को खूब सराहा गया था।

सैम स्प्रोल की बात करें तो, वह 'एलियन: अर्थ' के क्रिएटर नोआ हॉली के साथ पहले भी काम कर चुके हैं।

दोनों ने 'फारगो' में साथ काम किया था और अब एक बार फिर इस शो के लिए साथ आए हैं।

हाल ही में सैम स्प्रोल 'अ नाइट ऑफ द सेवन किंगडम्स' में भी दिखे थे। जेरोम फ्लाईन को 'गेम ऑफ थ्रोन्स' में ब्रॉन के किरदार से सबसे ज्यादा पहचान मिली थी।

वह पिछली बार 'येलोस्टोन' के प्रीक्वल '1923' में नजर आए थे। एलेक्स लॉथर और टिमोथी ओलीफेंट जैसे जाने-पहचाने चेहरों की मौजूदगी के साथ, यह दूसरा सीजन निश्चित रूप से देखने लायक होगा।