जानिए कौन हैं शोभिनव सत्या? जिन्होंने 'हनुमान अंश' में नीम करौली बाबा बनकर मचाया तहलका

फिल्म 'हनुमान अंश' 7 अगस्त, 2026 को रिलीज हुई है। विशाल चतुर्वेदी द्वारा निर्देशित यह फिल्म नीम करौली बाबा के आध्यात्मिक सफर को दर्शाती है।

इसमें दिखाया गया है कि कैसे एक दुखी बच्चे से वे भगवान हनुमान से जुड़े एक सम्मानित आध्यात्मिक गुरु बने। FTII से ग्रेजुएट शोभिनव सत्या ने इस फिल्म के साथ अभिनय की दुनिया में कदम रखा है।

इस फिल्म के जरिए उन्होंने डेब्यू किया है, जिससे वे सुर्खियों में आए हैं।