जानिए कौन हैं शोभिनव सत्या? जिन्होंने 'हनुमान अंश' में नीम करौली बाबा बनकर मचाया तहलका
फिल्म 'हनुमान अंश' 7 अगस्त, 2026 को रिलीज हुई है। विशाल चतुर्वेदी द्वारा निर्देशित यह फिल्म नीम करौली बाबा के आध्यात्मिक सफर को दर्शाती है।
इसमें दिखाया गया है कि कैसे एक दुखी बच्चे से वे भगवान हनुमान से जुड़े एक सम्मानित आध्यात्मिक गुरु बने। FTII से ग्रेजुएट शोभिनव सत्या ने इस फिल्म के साथ अभिनय की दुनिया में कदम रखा है।
इस फिल्म के जरिए उन्होंने डेब्यू किया है, जिससे वे सुर्खियों में आए हैं।
सत्या को स्क्रीन टेस्ट के जरिए मिली मुख्य भूमिका
सत्या ने बॉलीवुड में करीब 10 साल तक पर्दे के पीछे काम किया है। इस दौरान उन्होंने 'CID' और 'रागिनी एमएमएस रिटर्न्स' जैसे कई शोज में भी अपनी सेवाएं दीं।
शुरुआत में वे 'हनुमान अंश' फिल्म की क्रू टीम का हिस्सा थे, लेकिन जब उन्होंने स्क्रीन टेस्ट दिया तो निर्देशक विशाल चतुर्वेदी उनसे बहुत प्रभावित हुए।
इस तरह एक अप्रत्याशित मोड़ पर उन्हें फिल्म में मुख्य भूमिका मिल गई।
नीम करौली के किरदार में सत्या की हो रही खूब तारीफ
युवा नीम करौली बाबा के किरदार में सत्या के अभिनय को दर्शकों ने खूब सराहा है। यह फिल्म भक्ति, नुकसान और जीवन के असली मकसद को तलाशने की कहानी बताती है।
फिल्म में चंदन आनंद और मनीष चौधरी जैसे कलाकार भी अहम भूमिकाओं में दिखेंगे। इस फिल्म में आने से पहले सत्या 'ओपुलेंट स्कूल ऑफ एक्टिंग एंड फिल्म्स' में अभिनय सिखाने का काम करते थे।