शोएब इब्राहिम के परिवार पर टूटा मुसीबतों का पहाड़, पिता को फिर हुआ ब्रेन हैमरेज मनोरंजन May 25, 2026

अभिनेता शोएब इब्राहिम ने हाल ही में अपने परिवार पर आई एक मुश्किल घड़ी के बारे में जानकारी दी है। उनके पिता को मई 2026 को ब्रेन हैमरेज हुआ था, जिसके बाद से उन्हें बोलने और देखने में गंभीर दिक्कतें आ रही हैं।

डाक्टरों ने बताया कि वे अभी दिमाग में आई सूजन के कम होने का इंतजार कर रहे हैं, ताकि उसके बाद खून के थक्के निकाले जा सकें। यह पूरा समय परिवार के लिए बेहद मुश्किल भरा है।

शोएब ने बताया, 'उन्हें ऐसे बेसुध देखना बहुत मुश्किल है... हम उनके साथ बच्चे जैसा व्यवहार करते हैं और अब उनकी यह हालत देखकर दिल टूट जाता है।'

शोएब सोशल मीडिया पर अपने चाहने वालों को लगातार जानकारी दे रहे हैं।