शोएब इब्राहिम के परिवार पर टूटा मुसीबतों का पहाड़, पिता को फिर हुआ ब्रेन हैमरेज
अभिनेता शोएब इब्राहिम ने हाल ही में अपने परिवार पर आई एक मुश्किल घड़ी के बारे में जानकारी दी है। उनके पिता को मई 2026 को ब्रेन हैमरेज हुआ था, जिसके बाद से उन्हें बोलने और देखने में गंभीर दिक्कतें आ रही हैं।
डाक्टरों ने बताया कि वे अभी दिमाग में आई सूजन के कम होने का इंतजार कर रहे हैं, ताकि उसके बाद खून के थक्के निकाले जा सकें। यह पूरा समय परिवार के लिए बेहद मुश्किल भरा है।
शोएब ने बताया, 'उन्हें ऐसे बेसुध देखना बहुत मुश्किल है... हम उनके साथ बच्चे जैसा व्यवहार करते हैं और अब उनकी यह हालत देखकर दिल टूट जाता है।'
शोएब सोशल मीडिया पर अपने चाहने वालों को लगातार जानकारी दे रहे हैं।
दीपिका का फिर हुआ PET स्कैन
शोएब ने अपनी पत्नी और अभिनेत्री दीपिका कक्कड़ की सेहत का भी अपडेट दिया।
पिछले साल उन्हें लिवर कैंसर का पता चला था। हाल ही में हुए उनके MRI स्कैन में दो नए सिस्ट सामने आए हैं। ये सिस्ट वैसे ही हैं, जैसे साल 2026 मार्च में निकाले गए थे।
इसके बाद आज उनका PET स्कैन भी हुआ है और वह डाक्टरों की हर सलाह मान रही हैं। दोनों ने सभी से इन मुश्किलों का सामना करने के लिए दुआएं मांगी है।