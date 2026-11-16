अजित की 'डेयर डेविल' में होगी खतरनाक भिड़ंत, इस सुपरस्टार की विलेन के रूप में हुई एंट्री

शिवराजकुमार 17 या 18 नवंबर तक हैदराबाद में फिल्म की शूटिंग से जुड़ेंगे। इस फिल्म की कास्ट में पहले से ही श्रीलीला, उन्नी मुकुंदन, प्रभु और पार्थिबन जैसे सितारे शामिल हैं।

फिल्म का निर्देशन अधिक रविचंद्रन कर रहे हैं, जिन्होंने अजित के साथ 'गुड बैड अगली' में भी काम किया था।

फिल्म का म्यूजिक अनिरुद्ध रविचंदर ने दिया है। इस दमदार कास्ट और पहले से फिल्माए जा चुके एक जबरदस्त ऐक्शन सीक्वेंस के साथ, 'डेयर डेविल' एक जरूर देखने वाली फिल्म बनती जा रही है।