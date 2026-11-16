अजित की 'डेयर डेविल' में होगी खतरनाक भिड़ंत, इस सुपरस्टार की विलेन के रूप में हुई एंट्री
लेखन अंशिका शुक्ला
ऐक्शन फिल्मों के दीवानों के लिए एक बड़ी खबर है। कन्नड़ अभिनेता शिवराजकुमार अजित कुमार की आने वाली फिल्म 'डेयर डेविल' में विलेन की भूमिका निभाएंगे।
अजित के मैनेजर ने बताया कि कई अभिनेताओं के नाम पर विचार किया गया था, लेकिन शिवराजकुमार के लिए उनके सम्मान और तारीफ के चलते 'शिवन्ना' को चुना गया।
'डेयर डेविल' की हैदराबाद शूटिंग में शामिल होंगे शिवराजकुमार
शिवराजकुमार 17 या 18 नवंबर तक हैदराबाद में फिल्म की शूटिंग से जुड़ेंगे। इस फिल्म की कास्ट में पहले से ही श्रीलीला, उन्नी मुकुंदन, प्रभु और पार्थिबन जैसे सितारे शामिल हैं।
फिल्म का निर्देशन अधिक रविचंद्रन कर रहे हैं, जिन्होंने अजित के साथ 'गुड बैड अगली' में भी काम किया था।
फिल्म का म्यूजिक अनिरुद्ध रविचंदर ने दिया है। इस दमदार कास्ट और पहले से फिल्माए जा चुके एक जबरदस्त ऐक्शन सीक्वेंस के साथ, 'डेयर डेविल' एक जरूर देखने वाली फिल्म बनती जा रही है।